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Происшествия 7 декабря 2024 10:16

В Татарстане автомобиль вылетел в кювет, водитель погиб

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В Татарстане автомобиль вылетел в кювет, водитель погиб
Фото: ГАИ по РТ

Сегодня в Мензелинском районе Татарстана водитель за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате водитель скончался на месте, пассажир с травмами доставлен в БСМП Челнов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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