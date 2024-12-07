В Татарстане автомобиль вылетел в кювет, водитель погиб

Фото: ГАИ по РТ

Сегодня в Мензелинском районе Татарстана водитель за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате водитель скончался на месте, пассажир с травмами доставлен в БСМП Челнов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.