news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане автомобиль вылетел в кювет, водитель погиб
Скопировать ссылку
Фото: ГАИ по РТ
Сегодня в Мензелинском районе Татарстана водитель за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате водитель скончался на месте, пассажир с травмами доставлен в БСМП Челнов.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400