В Набережных Челнах адаптировали автомобили для нужд бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах подготовили очередную партию автомобилей для группировки войск «Север», которая выполняет боевые задачи в зоне СВО. Планируется, что машины отправят на передовую уже сегодня.

Пять автомобилей переделали по просьбам бойцов: убрали лишние детали, демонтировали двери и задние пассажирские кресла.

«Это просьба и требование наших военнослужащих, чтобы в течение секунды-двух можно было просто вывалиться из машины. Пожертвовать автомобилем, но сохранить свою жизнь», – отметил мэр города Наиль Магдеев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Для модернизации использовали старые отечественные автомобили, некоторые из которых долго стояли в гаражах. Машины будут применять для перевозки раненых, доставки провизии и других нужд на поле боя.

«Планирую передать машину своего деда. Дед умер недавно – царство ему небесное. Так как "Москвич" стоит, заниматься им пока некогда. Вроде бы я и хотел оставить его себе, но сегодня принял такое решение – передать его на СВО», – рассказал участник акции Сергей Батманов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Команда из двадцати специалистов за несколько месяцев полностью отремонтировала и адаптировала автомобили к полевым условиям. Жители города, помимо этого, принесли продукты и другие необходимые вещи для военнослужащих.

Планируется, что в течение нескольких дней все автомобили и помощь доставят на передовую.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой