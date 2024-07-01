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В Набережных Челнах 71 выпускник сдал ЕГЭ на сто баллов. Три выпускника получили стобалльные результаты по двум предметам, а в прошлом году такой учащийся был всего один. Об этом сообщил начальник Управления образования исполкома города Рустем Хузин на деловом понедельнике.

«Русский язык — 15 стобалльников, математика — 14, химия — пять, литература — 22, информатика — один, английский — семь, география — один, физика — четыре, биология — два. Треть выпускников получили высокобалльные результаты — от 80 и выше», — рассказал докладчик.

Самое большое количество высокобалльников обучалось в гимназиях №26, 76, 57, 77, лицеях №36, 78, 79 и школах №39, 56, 58. Стобалльников подготовили 45 педагогов.

По словам Хузина, средний балл по всем предметам в Набережных Челнах выше республиканских показателей, кроме информатики и истории.

Стабильно высоким остается количество выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ обществознание (713 человек), информатику (471 человек), биологию (317 человек), иностранные языки (322 человека), отметил он.

«Также в текущем году четыре выпускника общеобразовательных школ заявились на сдачу ЕГЭ по китайскому языку, в прошлом году таких обучающихся было два», — подчеркнул начальник управления.

Он добавил, что по предварительным результатам ЕГЭ аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» I и II степени получил 351 выпускник. В прошлом году в городе было 229 медалистов.

Хузин напомнил, что по решению Президента России Владимира Путина выпускникам этого года доступна пересдача одного из экзаменов для улучшения полученного результата. При этом предыдущий балл аннулируется.

Заявления на пересдачу принимаются до 2 июля включительно. На сегодня в Набережных Челнах подано 248 таких заявлений. Пересдачи назначены на 4 и 5 июля.

«По процедуре проведения экзамена замечаний и нарушений органами надзора не выявлено. Апелляции от участников по процедуре проведения не поступило», — проинформировал докладчик.

В школах Набережных Челнов завершили обучение 6290 девятиклассников и 1889 одиннадцатиклассников.

«Анализ показывает, что стабильно высоким остается количество выпускников, выбирающих на ОГЭ информатику — 3885 человек, обществознание — 2510 и географию — 2501 девятиклассник», — заметил Хузин.

В этом году 322 выпускника девятых классов сдавали экзамен по родному татарскому языку, в прошлом году таких было 129 человек.

«В основном результаты по предметам такие же, как в целом по республике. 358 выпускников девятых классов получили аттестаты с отличием, в прошлом году — 316», — констатировал начальник управления.

В новом учебном году в 60 школах Набережных Челнов планируется открытие 102 профильных десятых классов (гуманитарных, естественнонаучных, технологических, социально-экономических, универсальных).

В этом году 16 учреждений профессионального образования города ведут прием выпускников девятых классов, десять из них имеют 2126 бюджетных мест.

«Нам и дальше нужно продолжать работать с Министерством образования и науки в части увеличения бюджетных мест. У нас 6,2 тыс. мест в этом году, а бюджетных всего лишь 2126. В последние годы их количество увеличивается, но не настолько, насколько возрастает количество желающих после девятого класса идти в средние специальные учебные заведения. Нам нужно дать больше возможностей выпускникам девятых классов поступать на бюджетные места», — сказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Он также отметил, что ОГЭ девятиклассники сдали лучше, чем в прошлом году, а выпускники 11-х классов на ЕГЭ показали выдающиеся результаты. «В прошлом году у нас было 27 стобалльников, в этом году — 71. Цифры говорят сами за себя. Отношение к ЕГЭ в последнее время разное. На мой взгляд, это объективная независимая общероссийская система оценки знаний учеников», — заявил мэр.