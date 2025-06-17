В Набережных Челнах 63-летний пенсионер стал студентом медколледжа

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах 63-летний Наис Галиуллин поступил в медицинский колледж и осваивает профессию фельдшера. В настоящее время он проходит практику в поликлинике городской больницы №2.

Галиуллин – самый возрастной студент в учебном заведении. По его словам, желание стать врачом появилось еще в школьные годы, однако тогда он выбрал военную карьеру. Более 15 лет мужчина прослужил в авиационном полку в качестве бортового техника, затем в течение 20 лет работал в системе МВД. После выхода на пенсию он принял решение получить медицинское образование.

«Я надеюсь, освою все азы медработника и буду помогать своим землякам и близким», – сказал Наис Галиуллин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В колледже отмечают, что возрастной студент проявляет высокую мотивацию и уже обладает рядом качеств, востребованных в профессии – терпимостью, милосердием и желанием оказывать помощь.

«Наис Галимуллович как студент нам не только очень нравится, но и очень близок тем, что к нам пришел с большим желанием получить профессию», – рассказала директор медколледжа Ирина Нургатина.

Она также отметила, что ранее в колледже учился и еще один возрастной студент. На тот момент ему было уже около 70 лет.

По словам Нургатиной, около 70% учебного процесса будущих фельдшеров составляет практика. Студенты закрепляют теоретические знания, работая в медицинских учреждениях Челнов и Тукаевского района.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой