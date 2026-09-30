В Набережных Челнах 3 октября пройдет финал форума финно-угорских народов

3 октября 2026 года в Доме Дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах состоится финальная часть Межрегионального форума финно-угорских народов «Мы ветви древа одного». Об этом сообщает портал Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана.

В программе – круглый стол с руководителями финно-угорских национально-культурных автономий и почетными гостями, Молодежная секция форума с лидерами молодежного совета Ассоциации финно-угорских народов РФ, а также Межрегиональный фестиваль-конкурс финно-угорских народов в формате шоу с прямой трансляцией.

В Татарстане представители финно-угорских народов – это удмурты, марийцы и мордва (эрзя, мокша, каратаи). Органы государственной власти и местного самоуправления во взаимодействии с национально-культурными объединениями ведут планомерную работу по сохранению и популяризации их языков, культур и традиций, проводят национальные праздники, фестивали и конкурсы, оказывают содействие в изучении родных языков.

В Год единства народов России одним из значимых мероприятий по этому направлению стал Межрегиональный форум финно-угорских народов «Мы ветви древа одного», проводимый в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан» в Набережных Челнах. Особое внимание на форуме уделяется приобщению детей и молодежи к сохранению национальных языков, культуры и традиций.

С 14 сентября по 3 октября в рамках форума проходит цикл мероприятий, посвященный финно-угорским народам:

Межрегиональные тематические лекции и мастер-классы (онлайн) в социальных сетях и на портале Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана и Ассоциации финно-угорских народов РФ;

Образовательно-просветительские мероприятия о финно-угорских народах и традиционные игры в дошкольных и общеобразовательных учреждениях республики;

Обучающий семинар для руководителей творческих коллективов финно-угорских народов на площадке Дома Дружбы народов Татарстана;

Выставка «Мой финно-угорский стиль» Ассоциации финно-угорских народов РФ с презентацией культурного наследия финно-угорских народов в Доме Дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах.

Форум призван способствовать укреплению единства многонационального народа России, сохранению уникального этнокультурного наследия и созданию условий для межпоколенческой передачи традиций.

Организаторы форума: Министерство культуры Республики Татарстан, Дом Дружбы народов Татарстана, Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов «Родник» Набережных Челнов, Национально-культурная автономия удмуртов РТ, Национально-культурная автономия марийцев РТ, Региональная общественная организация Национально-культурная автономия мордвы РТ, Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, Исполком Набережных Челнов, Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации.