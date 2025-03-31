В Набережных Челнах 26 апреля пройдет День памяти

День памяти в Набережных Челнах состоится 26 апреля. В последнюю субботу месяца на городских кладбищах пройдет традиционный день поминовения усопших. Как отметил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов на аппаратном совещании, особое внимание будет уделено очистке территорий закрытых кладбищ, обрезке деревьев и кустарников, а также сбору и вывозу валежника и мусора.

Ответственность за содержание всех городских кладбищ возложена на «Дирекцию городского хозяйства», которая подготовит необходимую технику, бункеры и контейнеры, а также обеспечит инвентарем – лопатами и граблями.

В первую очередь будет проведена работа по приведению в порядок мест захоронений и прилегающих территорий, памятников, мемориальных сооружений, парков и скверов. Планируется ремонт памятников, очистка газонов и ограждений, благоустройство цветников. Все работы должны быть завершены к 9 мая.