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Общество 31 марта 2025 11:14

В Набережных Челнах 26 апреля пройдет День памяти

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День памяти в Набережных Челнах состоится 26 апреля. В последнюю субботу месяца на городских кладбищах пройдет традиционный день поминовения усопших. Как отметил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов на аппаратном совещании, особое внимание будет уделено очистке территорий закрытых кладбищ, обрезке деревьев и кустарников, а также сбору и вывозу валежника и мусора.

Ответственность за содержание всех городских кладбищ возложена на «Дирекцию городского хозяйства», которая подготовит необходимую технику, бункеры и контейнеры, а также обеспечит инвентарем – лопатами и граблями.

В первую очередь будет проведена работа по приведению в порядок мест захоронений и прилегающих территорий, памятников, мемориальных сооружений, парков и скверов. Планируется ремонт памятников, очистка газонов и ограждений, благоустройство цветников. Все работы должны быть завершены к 9 мая.

#день памяти
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