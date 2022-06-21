В Челнах 22 молодые семьи получили жилье по программе беспроцентного займа

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ.

В Набережных Челнах состоялось торжественное заселение жилого дома по адресу: улица Гостева, 7Б. Ключи от нового жилья получили 22 семьи — они воспользовались программой поддержки молодых семей, которая позволяет взять беспроцентную рассрочку на сумму в 60% от стоимости жилья, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Одной из главных потребностей молодых семей было и остается жилье. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для того, чтобы молодые люди могли приобрести собственное жилье. Минмолодежи курирует четыре программы. Одна из них – программа беспроцентного займа. Сегодня мы видим конкретный результат востребованности программы – 22 молодые семьи в Набережных Челнах получили ключи от новых квартир», – отметил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Общий объем оказываемой господдержки для 22 молодых семей составил более 44,5 млн рублей. Новый кирпичный дом возведен в микрорайоне Замелекесье Набережных Челнов. В шаговой доступности от дома располагаются вся необходимая городская инфраструктура: детские сады, школа, остановка общественного транспорта, детская поликлиника, городской культурный центр «Эврика», магазины и набережная.

Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной чистовой отделкой, на въездах установлены шлагбаумы, видеонаблюдение с доступом всех жильцов к просмотру камер в режиме онлайн. На благоустроенной придомовой территории с разноуровневым озеленением расположились большие красочные детские комплексы, тренажеры, спортивные площадки для взрослых и детей.