В Набережных Челнах на карантин закрыто 11 классов

В Набережных Челнах на разобщении остаются 11 классов в семи школах города. За минувшую неделю острая респираторная вирусная инфекция выявлена у 7986 челнинцев, из них 5948 — дети. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник территориального отделения Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

«Мы незначительно выше эпидемиологического порога, однако по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 25%», — отметил главный санитарный врач города.

По словам Бариева, уменьшению заболеваемости способствовала в том числе дезинфекция в образовательных учреждениях. Так, в прошлую субботу в школах Челнов были проведены «санитарные субботы».

Пик заболеваемости традиционно ожидается в январе и феврале.