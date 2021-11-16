В Набережных Челнах предлагается создать внутригородскую рельсовую связь

Несколько проектов, связанных с развитием железнодорожного транспорта, предлагается реализовать в Набережных Челнах и близлежащих районах, сообщил ИА «Татар-информ» глава группы, разрабатывающей новый генеральный план города, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

Одна из идей – организовать рельсовый транспорт в Камской и в Альметьевской агломерациях. Таким образом, из всех городов вокруг Набережных Челнов может быть обеспечена быстрая транспортная доступность. В списке пунктов, связанных рельсовым транспортом, также крупные промышленные центры, как «Алабуга», КАМАЗ.

«Мы хотим превратить реконструируемый железнодорожный вокзал в мультимодальный транспортно-логистический узел. Еще один такой же узел мы хотим разместить к востоку от КАМАЗа. Сейчас железная дорога заходит на КАМАЗ, идет до середины городской территории доходит и там обрывается. Мы предлагаем ее продлить до этого нового транспортного узла и договориться с руководством автогиганта, что для нужд КАМАЗа она будет работать в ночное время. А в дневное – с 6 утра до 12 ночи – там будет ходить городская электричка, которая свяжет воедино всю Камскую агломерацию. Мы это обсуждали, это реально, но нужно с КАМАЗом работать», – говорит Дембич.

Архитектор полагает, что инфраструктурные проекты, отраженные в новом генплане, будут касаться не только Набережных Челнов, но и всей Камской агломерации.

«Согласно стратегии развития Татарстана, у нас могут возникнуть три агломерации – Казанская, Камская и Альметьевская. Но вопрос совершенно не проработан – агломерационные советы не созданы, генеральных планов и градостроительной документации нет. Для Камской агломерации у нас есть наработки. К примеру, интересна железная дорога, проходящая через Набережные Челны, Менделеевск, – если от нее сделать небольшое ответвление в районе «Бегишево», то она зайдет в аэропорт. Если от нее сделать еще одно ответвление, она зайдет в Елабугу. И тогда мы можем получить внутригородскую рельсовую связь Набережные Челны – Менделеевск – Елабуга – Заинск, и это уже будет агломерация не только по названию, но и по сути», – пояснил Дембич.