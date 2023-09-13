В Набережные Челны приедет прославленный боец Джефф «Снеговик» Монсон

Прославленный боец ММА Джефф «Снеговик» Монсон станет почетным гостем турнира по смешанному боевому единоборству «Золотая Орда-VI битва в Ледовом». Событие состоится 23 сентября в Ледовом дворце спорта. Об этом на пресс-конференции в Набережных Челнах сообщил организатор турнира и президент городской Федерации смешанного боевого единоборства ММА Андрей Самцов.

«„Снеговик“ Монсон на ледовой арене — это действительно яркое событие. Он получил российское гражданство и достоин внимания зрителей. Он занимается общественной деятельностью, открывает в республике клубы на бесплатной основе для развития ММА. Мы будем рады видеть его», — заявил он.

Бойца попросят сделать подпись на его именных бойцовских перчатках, а затем проведут благотворительный аукцион, где разыграют их. Все средства направят на реабилитацию юного челнинца.

В октагоне пройдут любительские и профессиональные поединки. Татарстанцы встретятся с соперниками из других регионов России, а также из Казахстана.

«Это шестой турнир, носит международный характер. Будут встречи наших бойцов, встречи с бойцами Казани. Это всегда яркие, бескомпромиссные поединки. Будет бой профессиональный», — отметил спикер.

Джефф «Снеговик» Монсон — американский и российский актёр и спортсмен. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Чемпион мира и бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.