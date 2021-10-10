В Набережные Челны прибыли специалисты из Казани

В БСМП Набережных Челнов, куда доставили пятерых пострадавших при крушении самолета под Мензелинском, прибыли казанские врачи. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В принципе первую помощь здесь уже оказали местные хирурги, — рассказал один из них Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. — Все сделано квалифицированно. Мы сейчас определяем дальнейшую практику».

В ближайшее время будут проведены консультации с крупнейшими федеральными центрами.