В Набережные Челны 6 декабря прибудет сказочный поезд Деда Мороза

На железнодорожный вокзал Набережные Челны 6 декабря прибудет сказочный поезд Деда Мороза.

Главный гость из Великого Устюга выйдет на перрон, чтобы поздравить горожан с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«Для всех желающих будет организована праздничная анимационная и развлекательная программа на платформе вокзала», – отметили в пресс-службе.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и других.

Часть из них открыта для свободного посещения – ретровагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера.