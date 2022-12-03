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Общество
3 декабря 2022  18:20

В Набережные Челны 6 декабря прибудет сказочный поезд Деда Мороза

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На железнодорожный вокзал Набережные Челны 6 декабря прибудет сказочный поезд Деда Мороза. 

Главный гость из Великого Устюга выйдет на перрон, чтобы поздравить горожан с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«Для всех желающих будет организована праздничная анимационная и развлекательная программа на платформе вокзала», – отметили в пресс-службе.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и других. 

Часть из них открыта для свободного посещения –  ретровагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера.

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