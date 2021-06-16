В Набережные Челнах выбрали лучшего детского врача

В Набережных Челнах наградили победителя конкурса «Лучший детский врач-2021». Им стала участковый врач поликлиники КДМЦ Марина Кузнецова. Церемонию награждения провела учредитель конкурса, депутат Госдумы России Альфия Когогина.

Конкурс народного признания «Лучший детский врач» проводится в Набережных Челнах по инициативе Альфии Когогиной в восьмой раз. В ходе первого этапа челнинцы выдвигают кандидатов на звание лучшего педиатра города. В следующем каждый может проголосовать за финалистов, предложенных большим количеством горожан. В этом году были выдвинуты 30 врачей поликлиник, а за 11 финалистов отдано почти 30 тысяч голосов.

«Для меня большая честь сегодня лично поздравить представителя вашего коллектива с победой в конкурсе поистине народного признания и поблагодарить всех медиков за благородный труд, за отзывчивое сердце и профессионализм!» — поприветствовала работников КДМЦ Альфия Когогина.