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Ру Тат
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16 июня 2021  09:29
Эльвира Мухаметдинова

В Набережные Челнах выбрали лучшего детского врача

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В Набережных Челнах наградили победителя конкурса «Лучший детский врач-2021». Им стала участковый врач поликлиники КДМЦ Марина Кузнецова. Церемонию награждения провела учредитель конкурса, депутат Госдумы России Альфия Когогина.

Конкурс народного признания «Лучший детский врач» проводится в Набережных Челнах по инициативе Альфии Когогиной в восьмой раз. В ходе первого этапа челнинцы выдвигают кандидатов на звание лучшего педиатра города. В следующем каждый может проголосовать за финалистов, предложенных большим количеством горожан. В этом году были выдвинуты 30 врачей поликлиник, а за 11 финалистов отдано почти 30 тысяч голосов.

«Для меня большая честь сегодня лично поздравить представителя вашего коллектива с победой в конкурсе поистине народного признания и поблагодарить всех медиков за благородный труд, за отзывчивое сердце и профессионализм!» — поприветствовала работников КДМЦ Альфия Когогина.

 

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