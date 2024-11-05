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В Набережные Челнах во время пожара в жилом доме пострадала женщина
В Набережные Челнах во время пожара в жилом доме пострадала женщина.
Пожар вспыхнул на улице Хади Такташ, на третьем этаже многоквартирного дома.
До прибытия пожарных с балкона на козырек спрыгнула 35-летняя женщина. Ее госпитализировали в челнинскую БСМП.
Как сообщили ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в трехкомнатной квартире.
Из подъезда эвакуировались 10 человек. Причина пожара пока неизвестна.
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