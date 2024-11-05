Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережные Челнах во время пожара в жилом доме пострадала женщина.

Пожар вспыхнул на улице Хади Такташ, на третьем этаже многоквартирного дома.

До прибытия пожарных с балкона на козырек спрыгнула 35-летняя женщина. Ее госпитализировали в челнинскую БСМП.

Как сообщили ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в трехкомнатной квартире.

Из подъезда эвакуировались 10 человек. Причина пожара пока неизвестна.