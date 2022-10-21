Гусли, гармонь и колокольчики: в челнинскую школу купили инструменты на 7 млн рублей

В Детскую музыкальную школу №1 Набережных Челнов закупили 36 новых инструментов, включая фортепиано, струнные и духовые инструменты. Отделение народных инструментов пополнилось балалайками, домрами, баянами, гитарами. В оркестре школы также появились новенькие гусли, гармонь, аккордеон, ксилофон, колокольчики, трещотка.

Инструменты закупить для воспитанников школы удалось благодаря реализации национального проекта «Культура». Всего на учреждение направили 7 млн 345 тыс. 600 рублей, часть этих средств выделили из республиканского бюджета.

«Для нашей школы, перешагнувшей 60-летний рубеж, участие в этом проекте – великая удача. Одномоментно нам представилась возможность получить 36 новых инструментов самого лучшего качества и соответствующих всем нынешним стандартам и требованиям», – рассказала преподаватель фортепиано музшколы №1 Елена Федорова.

Многие инструменты использовались еще с 1980-го года и к сегодняшнему дню уже были непригодны для профессионального использования. По мнению педагога, новые инструменты смогут повлиять на исполнительский рост учеников, перед которыми теперь открываются новые возможности.

Кроме того, на выделенные средства были закуплены необходимые комплектующие к музыкальным инструментам. Также был обновлен библиотечный фонд школы музыкальной литературой и соответствующими учебниками.

Напомним, нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.