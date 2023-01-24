В Набережночелнинской агломерации по нацпроекту отремонтируют более 22 километров дорог

В Набережночелнинской агломерации в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют восемь объектов общей протяженностью более 22 километров. Государственные контракты заключены на все дорожные объекты, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В Набережных Челнах будет организован ремонт автодорог на двух объектах общей протяженностью свыше четырех километров. В частности, отремонтируют проспект Вахитова на участке от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная, а также проспект Хасана Туфана на участке от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике.

На региональных дорогах агломерации ремонтные работы проведут на шести объектах длиной 18,5 километра. Так, капремонт ожидает дорогу Елабуга — Лекарево — Большие Армалы протяженностью 2,84 километра и автодорогу М7 «Волга» — Новая Александровка — Тулубаево длиной 2,25 километра.

Кроме того, рабочие отремонтируют автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, Набережные Челны — Сарманово и Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак.

В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане запланировано 11,2 млрд рублей. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.