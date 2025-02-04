В Набережночелнинской агломерации по нацпроекту отремонтируют более 11 км дорог

В Набережночелнинской агломерации в этом году отремонтируют более 11 км дорог. Работы будут выполнены на трех объектах по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Набережных Челнах будет выполнен капитальный ремонт проспекта Яшьлек – на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман», – говорится в сообщении.

В Сармановском районе капитально отремонтируют участок автодороги Набережные Челны – Сарманово – Верхние Чершилы – Петровский завод от 3,7 до 8,1 км.

В Менделеевском районе проведут капремонт участка автодороги М7 «Волга» – Бизяки с 20 по 26,9 км.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» за счет ремонта и строительства в Татарстане необходимо поддерживать не менее 85% нормативного состояния автодорог агломераций.

Кроме того, к 2030 году региональные дороги нужно довести до нормативного состояния – 60%. В этом году этот показатель должен быть на уровне не менее 52,2%.