В Набережночелнинской агломерации по нацпроекту отремонтируют более 11 км дорог

В Набережночелнинской агломерации по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году отремонтируют четыре дорожных объекта общей протяженностью более 11 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Набережных Челнах отремонтируют проспект Мусы Джалиля. Это одна из знаковых магистралей города. Здесь расположены административные и культурно-бытовые учреждения, предприятия торговли, Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б.Васильева и другие объекты», – говорится в сообщении.

В Тукаевском районе будут отремонтированы участки автодорог Князево – Казиле – Старое Абдулово – Торнаташ с 0,0 км по 3,7 км, Набережные Челны – Водозабор – пос. Новый – Калмаш – Кузкеево и Набережные Челны – Заинск – Альметьевск с 0,0 км по 5,2 км.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане необходимо поддерживать не менее 85% нормативного состояния дорог агломераций и региональных автодорог, входящих в опорную сеть России. К 2030 году до нормативного состояния нужно довести 60% региональных дорог.