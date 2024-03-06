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В Набережночелнинский суд поступило дело о взятках первого заместителя Тукаевского РИКа
Сегодня в суд Набережных Челнов поступило дело первого замруководителя исполкома Тукаевского района по экономике и содействию развития предпринимательства Ильмира Яббарова. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, в получении взятки и в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, Ильмир Яббаров похитил деньги, выделенные на социальные выплаты по целевой программе развития сельских территорий. Таким образом, по мнению следователей, Яббаров причинил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ущерб в крупном размере на сумму около миллиона рублей.
«Кроме того, Яббаров и директор Центра недвижимости и права Татьяна Холкина, действуя умышленно и из корыстных побуждений, совершили коррупционные преступления при передаче в аренду земельных участков», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.
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