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Здоровье
17 ноября 2021  13:40

В Мюнхене отменена ежегодная рождественская ярмарка из-за роста заболеваемости Covid

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Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Мюнхене отменена традиционная ежегодная рождественская ярмарка, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Драматическая ситуация в наших клиниках и экспоненциальный рост новых случаев инфицирования не оставляют мне другого выбора», — заявил обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, комментируя это решение.

В Баварии на сегодняшний день фиксируется один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусом на территории Германии.

За последние сутки 13 603 человека в регионе заразились Covid-19. Число летальных исходов составило 77.
С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 964 тыс. жителей Баварии, умерли 16 725 человек.

#Германия #бавария #Коронавирус
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