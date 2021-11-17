В Мюнхене отменена ежегодная рождественская ярмарка из-за роста заболеваемости Covid
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Мюнхене отменена традиционная ежегодная рождественская ярмарка, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Драматическая ситуация в наших клиниках и экспоненциальный рост новых случаев инфицирования не оставляют мне другого выбора», — заявил обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, комментируя это решение.
В Баварии на сегодняшний день фиксируется один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусом на территории Германии.
За последние сутки 13 603 человека в регионе заразились Covid-19. Число летальных исходов составило 77.
С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 964 тыс. жителей Баварии, умерли 16 725 человек.