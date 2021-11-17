В Мюнхене отменена ежегодная рождественская ярмарка из-за роста заболеваемости Covid

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Мюнхене отменена традиционная ежегодная рождественская ярмарка, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Драматическая ситуация в наших клиниках и экспоненциальный рост новых случаев инфицирования не оставляют мне другого выбора», — заявил обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, комментируя это решение.

В Баварии на сегодняшний день фиксируется один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусом на территории Германии.

За последние сутки 13 603 человека в регионе заразились Covid-19. Число летальных исходов составило 77.

С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 964 тыс. жителей Баварии, умерли 16 725 человек.