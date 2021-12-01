В Мюнхене на стройплощадке взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны

На юге Германии, в Мюнхене (федеральная земля Бавария), произошел взрыв на стройплощадке. В результате инцидента пострадали как минимум три человека, один из них получил тяжелые травмы, передает ТАСС.

«Во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке произошел взрыв. Наши сотрудники уже на месте», — сообщила в Twitter полиция Мюнхена.

Уточняется, что опасная зона была оцеплена. За ее пределами угрозы нет, однако движение поездов на главном вокзале Мюнхена было приостановлено (стройплощадка находится недалеко).

Согласно информации газеты Bild, возможной причиной произошедшего стала детонация авиабомбы времен Второй мировой войны, но точная причина пока не установлена.