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Происшествия 15 января 2024 16:52

В Мытищах загорелся склад автозапчастей

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Здание склада с запасными частями для автомобилей загорелось на площади порядка 600 квадратных метров в Мытищах Московской области, сообщают в МЧС России.

По предварительной информации, пострадавших нет.

UPD. Пожар локализован. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на расположенные рядом строения.

По данным ведомства, на тушение пожара были привлечены более 30 человек и 8 единиц техники МЧС России.

#пожар
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