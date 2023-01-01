В МВФ заявили, что половина стран ЕС скатится в рецессию в 2023 году

2023 год для большей части мировой экономики будет тяжелым, половина стран Евросоюза скатится в рецессию в связи с украинским конфликтом. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала в интервью телеканалу CBS, передает ТАСС.

«Для большей части мировой экономики это будет тяжелый год, более тяжелый, чем тот, который мы оставляем позади, — заявила Георгиева. — Почему? Потому что темпы роста трех крупнейших экономик — США, ЕС и Китая — замедляются одновременно».

Она подчеркнула, что страны ЕС «весьма серьезно пострадали» из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Несмотря на то, что половина союза будет в рецессии, правительства прекрасно функционируют в невероятно сложных условиях и они не рухнут, утверждает Георгиева.

«И еще одна примечательная вещь — на самом деле мир оказался более устойчивым, чем мы думали, год назад <...> Да, будет тяжелая зима, возможно, следующая будет еще тяжелее, но наступает свобода от зависимости от России», — выразила уверенность глава МВФ.

Санкционное давление на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день страны ЕС ввели девять пакетов санкций.