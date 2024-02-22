В МВФ удивились экономическому росту России в условиях санкций

Россия показывает удивительный экономический рост в условиях многочисленных международных санкций. Об этом сказала директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.

«Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста», – приводит ее слова РИА Новости.

В январском докладе фонд значительно – до 2,6% – повысил прогноз роста экономики РФ на 2024 год. Показатель вырос на 1,5 процентного пункта по сравнению с оценкой от октября 2023 года.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России.