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В МВФ удивились экономическому росту России в условиях санкций
Россия показывает удивительный экономический рост в условиях многочисленных международных санкций. Об этом сказала директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.
«Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста», – приводит ее слова РИА Новости.
В январском докладе фонд значительно – до 2,6% – повысил прогноз роста экономики РФ на 2024 год. Показатель вырос на 1,5 процентного пункта по сравнению с оценкой от октября 2023 года.
Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России.
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