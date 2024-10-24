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В МВФ признали Россию четвертой экономикой мира по ППС
Доля внутреннего валового продукта по паритету покупательной способности России выросла до 3,55% от мирового, что позволило РФ подняться на четвертое место в мире по данному показателю. Это следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного на сайте организации.
Согласно документу, доля России возросла с 2,9% до 3,55%, что позволило РФ обойти Японию на 0,17%. В МВФ также улучшили прогноз по росту российской экономики на 0,2%.
В топ-3 экономик мира по данному показателю вошли КНР, США и Индия.
Ранее экономист Михаил Беляев указал на высокий темп развития стран БРИКС при стагнации Запада.
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