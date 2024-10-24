В МВФ признали Россию четвертой экономикой мира по ППС

Доля внутреннего валового продукта по паритету покупательной способности России выросла до 3,55% от мирового, что позволило РФ подняться на четвертое место в мире по данному показателю. Это следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного на сайте организации.

Согласно документу, доля России возросла с 2,9% до 3,55%, что позволило РФ обойти Японию на 0,17%. В МВФ также улучшили прогноз по росту российской экономики на 0,2%.

В топ-3 экономик мира по данному показателю вошли КНР, США и Индия.

Ранее экономист Михаил Беляев указал на высокий темп развития стран БРИКС при стагнации Запада.