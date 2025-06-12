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Экономика 12 июня 2025 19:31

В МВФ объяснили, почему России нужно сдерживать инфляцию жесткими мерами

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Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что инфляция по-прежнему остается серьезным вызовом для российской экономики, поэтому сохранение жесткой денежно-кредитной политики со стороны властей является оправданной мерой. Ее слова приводит РИА Новости.

Козак отметила, что после фазы перегрева в 2024 году в российской экономике началось замедление темпов роста, при этом инфляция остается на относительно высоком уровне. Она напомнила, что Банк России впервые снизил ключевую ставку с 21% до 20% и это решение было вызвано как замедлением экономической активности, так и ослаблением инфляционного давления.

Козак добавила, что Международный валютный фонд сохраняет прогноз роста ВВП России на 2025 год на уровне 1,5%.

#инфляция в России #МВФ
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