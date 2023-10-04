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Новости Татарстана и Казани
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В МВД заявили, что не развешивали в Казани объявления с информацией о плачущих детях
В местных чатах Казани стали появляться сообщения о фейковых объявлениях от участкового. В этих объявлениях якобы указано, что казанцам стоит остерегаться детей, которые просят проводить их до дома. Девушек и одиноких женщин просят не идти по указанному адресу — так преступники заманивают жертву.
В ведомстве заявили, что данная информация является фейком. Правоохранители не развешивали в Казани объявления с информацией о плачущих детях.
Жителей города просят внимательно изучать содержание сообщений, не допускать их произвольного трактования, воздержаться от пересылки, не убедившись в подлинности.
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