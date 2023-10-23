В МВД заявили, что мошенники все чаще вовлекают школьников в РТ в качестве курьеров

В последнее время правоохранители все чаще задерживают несовершеннолетних курьеров, которые работают на телефонных мошенников.

Как сообщают в пресс-службе МВД России по РТ, один из самых распространенных видов мошенничества, когда неизвестные звонят пенсионерам, представляясь их попавшими в беду родственниками и выманивают деньги на «решение» проблемы. Застигнутые врасплох пожилые люди нередко попадаются на этот крючок, несмотря на все предупреждения.

После этого к работе приступают курьеры, которые выполняют самую грязную работу – забирают деньги у доверчивых пенсионеров. Чаще всего эту роль играют молодые люди, подростки хотят «легкого» заработка, а в итоге становятся фигурантами уголовных дел.

Так, в Альметеьвске 15-летний школьник нашел заработок в интернете и устроился работать курьером мошенников. Подросток забрал у 86-летней пенсионерки 100 тысяч рублей, которая думала, что помогает подруге, которая якобы попала в ДТП. Чтобы на знакомую не завели дело, пенсионерка не пожалела все свои сбережения, но позвонить приятельнице додумалась только после ухода курьера.