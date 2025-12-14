В МВД заявили, что билеты на экзамен для получения водительских прав не менялись

Экзаменационные билеты для сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав в 2025 году не менялись. Об этом сообщили в пресс‑центре МВД России в ответ на запрос ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что никаких корректировок в билеты и нормативные акты, регулирующие порядок приема экзаменов, в текущем году не вносилось.

Последнее обновление экзаменационных вопросов проводилось после изменений в правила дорожного движения, вступивших в силу 1 марта 2023 года. Тогда в билеты добавили вопросы об использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, уточнили правила действия знаков 3.29 и 3.30 (стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца), а также особенности применения новой световой секции под светофором и знака 3.27 совместно с разметкой 1.4.

Актуальные экзаменационные вопросы размещены на официальном сайте МВД России.