В МВД Удмуртии сообщили о шестерых погибших во время стрельбы в ижевской школе

По последним официальным данным, известно о шестерых погибших и около двадцати пострадавших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской республике.

Полицейские обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу. Предварительно, он покончил с собой. Информация уточняется.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в ижевской школе №88 неизвестный открыл стрельбу. По данным главы республики, погиб охранник школы. Кроме того, жертвы и раненые есть среди детей.