Происшествия 12 февраля 2026 10:27

В МВД татарстанцам рассказали, кто чаще всего становится жертвой кибермошенников

Пожилые люди, клиенты банков, участники инвестиционных чатов, а также онлайн-игроки являются уязвимой группой и чаще других страдают от действий дистанционных мошенников. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по РТ Руслан Гумеров.

«Исходя из анализа социального портрета личности потерпевших, около 30% составляют граждане, работающие на предприятиях и в организациях, около 15% приходится на безработных, а доля пенсионеров составляет приблизительно 23%. Доля государственных служащих среди потерпевших составляет лишь 1%, студентов и учащихся насчитывается порядка 4%», – рассказал он.

Руслан Гумеров

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

