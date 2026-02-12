В МВД татарстанцам рассказали, кто чаще всего становится жертвой кибермошенников

Пожилые люди, клиенты банков, участники инвестиционных чатов, а также онлайн-игроки являются уязвимой группой и чаще других страдают от действий дистанционных мошенников. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по РТ Руслан Гумеров.

«Исходя из анализа социального портрета личности потерпевших, около 30% составляют граждане, работающие на предприятиях и в организациях, около 15% приходится на безработных, а доля пенсионеров составляет приблизительно 23%. Доля государственных служащих среди потерпевших составляет лишь 1%, студентов и учащихся насчитывается порядка 4%», – рассказал он.