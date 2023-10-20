В МВД Татарстана сообщили о готовности к охране порядка во время спортивных игр в Казани

Завтра, 21 октября, в Казани состоится футбольный матч Рубин – ЦСКА.

Общественный порядок в день игры в столице Татарстана будут обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители ЧОПов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В МВД напомнили всем жителям и гостям республики о правилах поведения зрителей во время спортивных мероприятий.

Зрителям запрещено появляться в местах проведения спортивных мероприятий пьяными. Запрещается вести себя таким образом, чтобы создавать угрозу собственной безопасности и окружающим. Нельзя бросать что-либо в зрителей или участников спортивных мероприятий. Запрещается скрывать свои лица масками.

Запрещается проносить на спортивные игры любое оружие, колющие или режущие предметы, взрывчатые, ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы. Нельзя приносить с собой пиротехнику, сигнальные ракеты или файеры, газовые баллоны или другие огнеопасные вещества.

И если на матч Рубин – ЦСКА будут пропускать болельщиков по Fan ID, то на другие мероприятия, которые в этот же день будут проходить в Казани, пускать будут по обычным билетам. Например, днем на стадионе «Тулпар» будет проходить матч высшей лиги регби между командами Казань и Спартак.

Как стало известно «Татар-информу», есть информация, что кто-то из недобросовестных болельщиков решит воспользоваться этой возможностью, чтобы нарушить спокойствие жителей и гостей города.

В МВД по Татарстану на вопрос агентства о готовности к всевозможным провокациям со стороны недобросовестных болельщиков ответили, что на все попытки нарушения общественного порядка, полицейские будут реагировать в соответствии с законодательством РФ.

«Перед началом мероприятий будет осуществляться стандартная в таких случаях процедура досмотра, в связи с этим МВД Татарстана просит зрителей серьезно отнестись к рекомендации заблаговременно прибыть на стадионы», – напомнили в МВД по РТ.

В свою очередь Госавтоинспекция Казани настоятельно рекомендует казанцам и гостям столицы Республики Татарстан оставлять свои автомобили только в разрешенных местах либо добираться до места проведения мероприятий на общественном транспорте.