В МВД Татарстана рассказали о программе переселения в РФ соотечественников из-за рубежа

Уже более 10 лет в РТ, равно как и по всей России, работает Госпрограмма по оказанию помощи добровольному переселению в РФ соотечественников, которые живут за рубежом. Пресс-служба МВД России по РТ на примере двух семей рассказала о возможностях программы.

Семья Арабовых прибыла из Таджикистана в столицу РТ два года назад. Они целенаправлено прибыли в Казань, поскольку глава семейства решил продолжить научную деятельность в Казанском государственном университете. Мужчина – кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры анализа данных и технологий программирования Института вычислительной математики и информационных технологий в К(П)ФУ.

«Прежде я работал в вузах Душанбе. В какой-то момент я осознал, что нахожусь на пикен развития – я написал свои книги, свои учебники. Я решил двигаться дальше, узнал о программе переселения и решил перебраться в РФ. Казань я выбрал как быстро развивающийся город с отличными вузами», – рассказал мужчина.

Фото: © пресс-служба МВД России по РТ

Его жена старается соответствовать супругу, она поступила в магистратуру в университет, где он сейчас занимается преподаванием, изучает английский и намерена открыть языковую школу. Детей семья устроила в детсад и школу без труда. Семья обзавелась квартирой.

Продолжить учиться в Татарстане решил и другой мужчина из Узбекистана. Он окончил в Бухаре мединститут и приехал в Казань, где несколько лет проходил ординатуру. Сейчас он живет в Тетюшах, обзавелся семьей, работает в Центральной районной больнице.

«Пока я учился в ординатуре, приходилось ездить в различные районы РТ, чтобы оперировать больных, и мне очень приглянулись Тетюши. В итоге я решил там остаться. Здесь я встретил свою вторую половину, создал семью и обзавелся детьми», – рассказал мужчина.

Фото: © пресс-служба МВД России по РТ

В больнице он работает врачом-хирургом, принимает больных как онколог в поликлинике и является замглавврача по лечебной части Тетюшской ЦРБ.

За время действия программы на территорию Республики Татарстан прибыло 3600 соотечественников, влившихся в дружный и сплоченный состав региона, и ставших его частью.