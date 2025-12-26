В МВД Татарстана прошло расширенное заседание Общественного совета

В МВД Татарстана состоялось расширенное заседание Общественного совета. В нем приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов, члены Совета и экспертной группы.

Министр представил участникам предварительные результаты работы ведомства. После этого председатель Общественного совета, директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов выступил с докладом об итогах деятельности Совета и его региональных подразделений.

На заседании также рассмотрели кандидатуры новых членов Общественного совета. Все предложенные кандидаты были единогласно поддержаны. В обновленный состав вошли:

Марат Айдаров – председатель Совета ветеранов МВД по РТ; Ринат Билалов – главный редактор информационного агентства «Татар-информ», заместитель гендиректора АО «ТАТАМЕДИА»; Алексей Угаров – главный редактор и руководитель ГБУ «Редакция газеты „Республика Татарстан“»; Рустам Исмаилов – сопредседатель регионального отделения «Деловой России»; Тимур Кадыров – директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана»; Александр Туракалин – заместитель председателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции РТ.

За активную работу в составе Общественного совета и вклад в укрепление доверия граждан к полиции Почетной грамотой МВД по Татарстану наградили председателя правления Торгово‑промышленной палаты РТ Шамиля Агеева, председателя ассоциации предприятий промышленного железнодорожного транспорта РТ Евгения Катаева, а также директора Казанского хореографического училища Татьяну Шахнину.

Благодарственные письма министра внутренних дел получили председатель Общественного совета при УМВД по Нижнекамскому району Григорий Китанов, председатель Общественного совета при УВД Набережных Челнов Манфред Мансуров, заместитель председателя Общественного совета при МВД по РТ, директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Кроме того, Мадине Тимерзяновой и Ирине Терентьевой, члену экспертной группы Совета, вручили благодарственные письма от генерального директора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова.

Подводя итоги заседания, министр Дамир Сатретдинов подчеркнул, что работа Общественного совета играет важную роль в решении задач, стоящих перед правоохранительными органами. Он выразил уверенность, что совместная деятельность будет развиваться и дальше, помогая поддерживать порядок в республике.

Фото: Пресс-служба МВД по РТ