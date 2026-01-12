В МВД Татарстана представили книгу о первом министре внутренних дел России Викторе Ерине

Фото: пресс-служба МВД РТ

Презентация книги Максима Брежнева «Министр Ерин и его время», посвященной первому министру внутренних дел Российской Федерации, Герою России генералу армии Виктору Ерину, прошла в МВД Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ерин возглавлял МВД России в 1992-1995 годах.

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан – начальник полиции генерал-майор полиции Алексей Соколов, руководитель администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, начальник Казанского юридического института МВД России генерал-майор полиции Фоат Зиннуров, бывший министр внутренних дел России Владимир Рушайло.

Участие также приняли руководители служб и подразделений МВД по республике, ветераны ведомства, члены Общественного совета, курсанты КЮИ МВД России, а также родственники Виктора Ерина.

Фото: пресс-служба МВД РТ

Гостям представили документальный фильм, в котором были показаны ключевые этапы служебного пути генерала.

О книге рассказал ее автор Максим Брежнев, ранее публиковавший работы о Николае Щелокове, возглавлявшем МВД СССР в 1968-1982 годах, а также о реформах советского министерства и их инициаторах. По его словам, в основу нового издания легли воспоминания родственников Виктора Ерина, его соратников и сослуживцев.

Автор отметил, что стремился максимально точно и честно отразить реформы, проведенные при Ерине. В этот период в структуре МВД России были созданы новые подразделения, занимавшиеся борьбой с организованной преступностью и бандитизмом. Также была подчеркнута роль ведомства в преодолении кризисов начала 1990-х годов и формировании новой российской государственности.

Фото: пресс-служба МВД РТ

Эти оценки поддержал Владимир Рушайло, который отметил значительный вклад Виктора Ерина в развитие министерства и подчеркнул, что ведомство, несмотря на реформы и смену эпох, продолжает эффективно работать.

Он также указал, что в условиях сложной общественно-политической обстановки и при принятии непопулярных решений Ерин неизменно оставался на стороне закона, не предавал страну и защищал интересы личного состава. По его словам, министр обладал четкой системой ценностей, унаследованной от предшественников, и с большим вниманием относился к сотрудникам.

Своими воспоминаниями о Викторе Ерине поделился и генерал-лейтенант милиции в отставке Савелий Тесис, который в 1998-1999 годах возглавлял Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД России.

Фото: пресс-служба МВД РТ

Он высоко оценил работу Максима Брежнева, отметив, что искренность и открытость автора помогли расположить к нему соратников Ерина и сделать содержание книги максимально достоверным.

Ветераны МВД Татарстана, служившие вместе с Виктором Ериным, также говорили о нем с теплотой и уважением, подчеркивая его порядочность и преданность служебному долгу.

Участники презентации сошлись во мнении, что жизненный путь Виктора Ерина является примером служения закону и обществу. Его управленческий опыт, широкий кругозор, высокая личная культура, внимательное отношение к людям и готовность помочь в сложной ситуации обеспечили ему устойчивый авторитет и уважение среди коллег.