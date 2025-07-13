В МВД сообщили об атаках мошенников, выдающих себя за психологов в школах и вузах

Мошенники начали использовать новый способ обмана, маскируясь под школьных и университетских психологов. Они выходят на связь с подростками через мессенджеры, предлагая пройти «психологическое тестирование». Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По словам ведомства, злоумышленники рассылают фишинговые ссылки под видом проверки данных, а затем запугивают подростков, утверждая, что их личная информация якобы утекла в сеть и им грозит уголовная ответственность.

«Под предлогом необходимости пройти "психологическое тестирование" или "проверить данные" они присылают фишинговую ссылку в мессенджеры, затем запугивают подростков, утверждая, что их личные данные утекли в сеть и грозят уголовным преследованием», — сообщили в управлении.

Далее мошенники «переключают» подростка на лжесотрудников правоохранительных органов. Эти люди могут устраивать видеозвонки в форме, демонстрировать поддельные удостоверения и настаивать на полной секретности общения, запрещая рассказывать об этом родителям.

В МВД отмечают, что преступники используют психологическое давление, чтобы убедить подростков переводить крупные суммы со счетов родителей, оформлять кредиты на свое имя или имя близких, а также передавать наличные курьерам.

Один из зафиксированных случаев — мошенники, выдав себя за психолога и следователя, убедили студентку в течение недели снять и перевести более 1 миллиона рублей со счета отца, а также оформить кредит.