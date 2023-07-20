В МВД сообщили о рекордных показателях раскрываемости убийств

Раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», – отметила она.

По данным МВД, сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов.