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В МВД сообщили о рекордных показателях раскрываемости убийств
Раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», – отметила она.
По данным МВД, сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов.
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