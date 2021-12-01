В МВД сообщили о пятнадцати пострадавших в ДТП вахтового автобуса с грузовиком в РТ

Выяснилось, что водитель вахтового автобуса въехал в большегруз, который стоял на обочине.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в результате случившегося погиб один из пассажиров автобуса, различные травмы получили ещё 15 человек.

Фото: очевидцы

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в столкновении грузовика с вахтовым автобусом в РТ погиб один пассажир, есть пострадавшие.