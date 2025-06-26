news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 июня 2025 12:11

МВД РТ предложило снизить уголовную ответственность за сбыт наркотиков до 14 лет

Читайте нас в
Телеграм

Министерство внутренних дел Республики Татарстан выступило с инициативой снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков — с 16 до 14 лет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.

«Вызывает серьезное беспокойство снижение возрастного порога вовлечения подростков в наркопреступления. В этом году среди задержанных было пять подростков, не достигших 16-летнего возраста», — отметил Анвар Каримов.

По его словам, большинство из них просто хотели быстро заработать и были уверены, что из-за своего возраста не понесут уголовной ответственности. Напомним, что в настоящее время уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет.

«Министерство внутренних дел Республики Татарстан подготовило и направило предложение в Государственный Совет РТ о снижении возраста уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет», — сказал Анвар Каримов.

#наркотики #сбыт наркотиков #подростковая преступность #уголовная ответственность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

25 июня 2025
В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

25 июня 2025