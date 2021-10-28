В МВД РТ объяснили, как быть, если человек не показывает паспорт при предъявлении QR-кода

Проверяющие должны убедиться, что QR-код принадлежит жителю, который его показывает, поэтому желающий посетить общественное место обязан показать паспорт. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра внутренних дел по РТ – начальник полиции Алексей Соколов.

«Заложена норма, которой предусмотрена обязанность самого лица подтвердить принадлежность документа с QR-кодом путем предъявления документа, удостоверяющего личность», – отметил спикер.

Если татарстанец не хочет показывать паспорт или водительское удостоверение, чтобы подтвердить свой QR-код, его не пропустят в ТЦ или фитнес-зал.

«В противном случае, если охранник не удостоверился и пропустил такого гражданина, он несет ответственность. При определенных обстоятельствах, мы будем рассматривать действия лиц, которые используют не свой или подложный документ», – добавил Соколов.