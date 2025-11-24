news_header_top
Происшествия 24 ноября 2025 16:32

В МВД России рассказали, что мошенники используют схему обмана, в зависимости от возраста

Фото: «Татар-информ»

Мошенники используют универсальные приемы – психологическое давление, ложные авторитеты и выманивание денег, но адаптируют легенды под возраст потенциальной жертвы. В МВД перечислили, какие приемы используют преступники при обмане подростков, взрослых и пожилых.

  1. Подростки 9–17 лет

Основные риски связаны с онлайн-играми и соцсетями. Мошенники представляются стримерами или администраторами, обещают «призы» и «прокачку», требуют данные карт родителей или коды из СМС. Распространены псевдоподработки – лайки, комментарии, «помощь в продаже».

  1. Молодежь 18–25 лет

Главные приманки – вакансии, подработки и инвестиции. Часто требуют «активационный платеж» или оплату обучения. Популярны фейки про «взлом Госуслуг» и «оформление кредита». На сайтах знакомств деньги выманивают под видом оплаты билетов или подарков.

  1. 26–40 лет

На фоне интереса к заработку предлагают «инвестиции с гарантией» и фриланс. Распространены звонки от «ЦБ» или «Росфинмониторинга» с сообщениями о подозрительных операциях. Много обманов связано с маркетплейсами и вредоносными ссылками.

  1. 45–60 лет

Преступники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур. Сообщают о «финансировании терроризма» или «блокировке счетов», добиваются переводов и передачи средств курьерам. Используют звонки от «ЖКХ», «налоговой» или «оператора».

  1. Пожилые люди 61+

Основная угроза – многоходовые схемы: имитация взлома сервисов и звонки «из банка, ЦБ, ФСБ». По-прежнему актуальна схема «родственник в беде». Опасны «проверки» от якобы сотрудников ЖЭКа или почты, а также вовлечение пожилых людей в роль курьеров.

Эксперты напоминают: не передавайте личные данные и коды посторонним лицам, тщательно проверяйте источники информации и при малейших сомнениях обращайтесь в полицию.

#Мошенничество #полиция #профилактика
