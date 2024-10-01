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В МВД России опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
МВД России опровергло информацию о якобы снижении нештрафуемого порога скорости, об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Сегодня многие СМИ давали информацию о том, что МВД якобы выдвинуло инициативу об уменьшении порога превышения скорости, за который нарушителей не штрафуют. Но, как оказалось, эти сведения не соответствуют действительности.
По информации Ирины Волк, позиция МВД России на этот счет принципиальна, её придерживаются и сегодня.
Идея о снижении нештрафуемого порога скорости высказывалась с 2019 года различными экспертами.
«Вместе с тем МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы. Более того, ведомство отмечало необходимость оптимизации законодательства об организации дорожного движения, ревизии улично-дорожной сети городов и федеральных автодорог на предмет обоснованности ограничений скоростного режима и целесообразности установки систем автоматической фото- и видеофиксации», – объяснила Ирина Волк.
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