В МВД России напомнили об ответственности за ложное сообщение о минировании

По данным МВД, после начала военной спецоперации на Украине заметно увеличилось число ложных сообщений о планируемых терактах. Так, с 1 января по 24 февраля по статье за ложное сообщение о минировании было возбуждено около 1200 уголовных дел, а с 24 февраля по 25 марта – 2172 дела. То есть, криминальная активность в этом направлении увеличилась более чем в три раза.

МВД России располагает информацией о том, что эта противоправная деятельность организуется вооруженными силами и спецслужбами Украины, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России. Также есть основания полагать, что в ближайшее время число ложных сообщений о терактах продолжит расти.

Тем не менее МВД принимают все меры на соответствующие угрозы: в министерстве создана рабочая группа для координации усилий профильных служб. Все факты заведомо ложных сообщений о терактах фиксируются, по каждому возбуждается уголовное дело. Устанавливаются личности всех лжеминеров.

В МВД России предупреждают, что все лица, которые причастны к подобной деятельности, связанной с ложными сообщениями о минировании, будут привлекаться к уголовной ответственности. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.