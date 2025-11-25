news_header_top
Общество 25 ноября 2025 19:20

В МВД РФ предупредили о признаках мошенничества с криптоинвестициями

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более трети блокируемых мошеннических ресурсов предлагают инвестиции в криптовалюту. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию МВД РФ.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ отметили, что к основным признакам аферы относятся обещания гарантированной прибыли без рисков, обилие сложной графики и статистики, а также отзывы «успешных» инвесторов.

Кроме того, мошенники часто пытаются склонить жертву к быстрому решению и не предоставляют юридическую информацию, такую как номер лицензии или сведения о договоре.

#криптовалюта #инвестиции #Мошенничество #МВД РФ
