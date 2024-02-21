В МВД РФ назвали фейком информацию о дежурстве полицейских у памятников жертвам репрессий

В процессе изучения новостей в сети правоохранители заметили пост в Telegram-канале СМИ, которое признано иноагентом в РФ, где был опубликован скан приказа начальника ГУ МВД РФ по Москве об организации круглосуточного дежурства полицейских возле памятников жертв респрессий СССР «Стена Скорби» и «Соловецкий камень».

В МВД официально заявили, что содержащаяся в посте информация действительности не соответствует, а документа, который якобы подписан руководителем столичного Главка, не существует.