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В МВД РФ назвали фейком информацию о дежурстве полицейских у памятников жертвам репрессий
В процессе изучения новостей в сети правоохранители заметили пост в Telegram-канале СМИ, которое признано иноагентом в РФ, где был опубликован скан приказа начальника ГУ МВД РФ по Москве об организации круглосуточного дежурства полицейских возле памятников жертв респрессий СССР «Стена Скорби» и «Соловецкий камень».
В МВД официально заявили, что содержащаяся в посте информация действительности не соответствует, а документа, который якобы подписан руководителем столичного Главка, не существует.
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