В МВД рассказали подробности ранения четверых казанцев ночью на Дубравной

Стали известны подробности ранения четверых жителей Казани сегодня ночью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Инцидент произошел сегодня около 00.30 ночи на улице Дубравной. Жители дома №29 услышали звук автомобильной сигнализации, после чего увидели, как двое пьяных молодых людей ходили по двору и пинали припаркованные машины.

Жильцы спустились к ним и потребовали вызвать на место их родителей, чтобы разобраться с вопросом возмещения причиненного ими ущерба. Однако вместо этого они позвонили своим приятелям, один из которых приехал и начал угрожать жителям дома ножом.

В результате конфликта юноша ударил ножом четверых жильцов. Ранее ИА «Татар-информ» уже сообщало об их состоянии и о том, что их госпитализировали в больницу.

Выехавшие на место происшествия полицейские выяснили приметы подозреваемого и в короткие сроки задержали молодого человека, который напал с ножом на жителей дома. Его нашли по горячим следам в Приволжском районе города.

Сейчас 18-летний юноша находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании ему меры пресечения. Нож у молодого человека изъяли.