В МВД рассказали подробности драки у магазина в ЖК «Светлый» под Казанью

Сообщение о потасовке возле одного из продуктовых магазинов в деревне Куюки под Казанью поступило накануне в 20.45 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

На месте полицейские установили, что возле маркета повздорили двое мужчин. Во время конфликта один из участников избил оппонента и ранил его ножом. Пострадавшего 33-летнего мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

«На данный момент сотрудники ОМВД России по Пестречинскому району устанавливают личность правонарушителя и проводят оперативно-розыскные мероприятия для его задержания», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

