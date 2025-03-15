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Происшествия 15 марта 2025 09:30

В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать на незнакомые номера

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Аферисты начали использовать различные предлоги, чтобы россияне перезванивали на неизвестные номера. В результате со счета жертвы списывается крупная сумма денег. Об этом рассказали в МВД России.

Как сообщают РИА Новости, схема простая: людям приходит сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с банковской картой и так далее. После того, как человек перезванивает, его долго держат на линии. В результате выясняется, что мошенники списали со счета деньги.

Оказывается существуют сервисы с платным звонком, однако чаще всего они развлекательные, где оказываются услуги по телефону, и дополнительно взимается плата за сам звонок.

Аферисты регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок.

#телефонный мошенник
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