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В МВД рассказали татарстанцам об изменениях в правилах выезда детей за границу
Сотрудники Министерства внутренних дел по Татарстану объяснили, в каких случаях при выезде за границу в свидетельстве о рождении ребенка необходима отметка о гражданстве РФ.
В ведомстве отметили, что при пересечении границы РФ в свидетельстве о рождении ребенка, не достигшего 14-ти лет, должна быть обязательная отметка о гражданстве РФ. Для получения такой отметки следует обратиться в территориальное подразделение по вопросам миграции или российское загранучреждение в случае проживания за пределами РФ.
В связи с тем, что в Татарстане оформление свидетельства о рождении ребенка осуществляется на двух государственных языках, отметка проставляется на чистом листе бумаги формата А5, над отметкой производится запись о серии и номере свидетельства о рождении ребенка.
В случае выезда ребенка по заграничному паспорту либо по заграничному паспорту родителя, в который внесены сведения о ребенка, отметки о гражданстве не требуется.
При выезде в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Южную Осетию и Кыргызскую Республику наравне с заграничным паспортом могут быть предъявлены:
- свидетельство о рождении ребенка с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ;
- свидетельство о рождении ребенка без отметки гражданства РФ с предъявлением российского паспорта одного из родителей, в который внесены сведения о ребенке.
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