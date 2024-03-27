В МВД рассказали татарстанцам об изменениях в правилах выезда детей за границу

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Сотрудники Министерства внутренних дел по Татарстану объяснили, в каких случаях при выезде за границу в свидетельстве о рождении ребенка необходима отметка о гражданстве РФ.

В ведомстве отметили, что при пересечении границы РФ в свидетельстве о рождении ребенка, не достигшего 14-ти лет, должна быть обязательная отметка о гражданстве РФ. Для получения такой отметки следует обратиться в территориальное подразделение по вопросам миграции или российское загранучреждение в случае проживания за пределами РФ.

В связи с тем, что в Татарстане оформление свидетельства о рождении ребенка осуществляется на двух государственных языках, отметка проставляется на чистом листе бумаги формата А5, над отметкой производится запись о серии и номере свидетельства о рождении ребенка.

В случае выезда ребенка по заграничному паспорту либо по заграничному паспорту родителя, в который внесены сведения о ребенка, отметки о гражданстве не требуется.

При выезде в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Южную Осетию и Кыргызскую Республику наравне с заграничным паспортом могут быть предъявлены: