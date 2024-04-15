В МВД рассказали о задержанном водителе из Альметьевска, который кружил на перекрестке

Накануне в Telegram-каналах появилось видео из Альметьевска, на котором был запечатлен водитель, что в нарушение ПДД кружил по перекрестку, игнорируя сигналы светофора.

Гипотезы авторы каналов выдвигали разные, утверждая, что водитель был пьян, быть может, находился в наркотическом опьянении, а позднее – что поступил так в результате стресса.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, последняя версия была ближе всего к истине.

14 апреля водитель автомобиля марки Toyota начал движение по замкнутому кругу на перекрестке улиц Герцена и Фахретдина, игнорируя сигналы светофора. Экипаж ГИБДД был срочно отправлен на место происшествия, но водитель отказался остановиться и продолжал нарушать правила дорожного движения, создавая опасность для окружающих. После погони, правонарушителя задержали на перекрестке улиц Ленина и Тукая

«Во время задержания мужчина применил слезоточивый газ против полицейских, в результате чего они получили ожоги глаз. Против него было составлено 11 административных протоколов, а также собраны материалы для возбуждения уголовного дела по статье о применении насилия против представителя власти», – рассказали в полиции.

Как оказалось, мотивом его действий было желание привлечь внимание к бездействию полиции в связи с ДТП, в котором пострадала его дочь. По его словам, виновник аварии до сих пор на свободе, и уголовное дело не возбуждено.

Ранее, 29 марта, 21-летний водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на 16-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. В тот же день его личность была установлена, и он признал свою вину. В его отношении было составлено 6 административных материалов, и по решению суда он был лишен права управления транспортным средством на 12 месяцев.

В полиции подчеркнули, что 3 апреля девушка была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой определят степень тяжести причиненного ей вреда, после чего материал будет передан в суд для дальнейшего рассмотрения.